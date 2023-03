Perinataal psycholoog Lissa opent deuren van Minimens: “Wil taboes rond psychologische hulp voor jonge mama’s doorbreken”

DE OUDSTE BELGEN. Kent Hortensia (102) het geheim van de eeuwige jeugd? “Deze zoetigheid at ik vroeger élke dag”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week gaan we naar Schelle, waar niemand méér jaren op de teller heeft dan Hortensia ‘Hortense’ Schoeters (102). Al woonde de dame bijna haar hele leven in Niel. “Ik genóót van mijn jeugd. Hét hoogtepunt van het jaar is er nog altijd hetzelfde.”