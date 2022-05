Park van de Abdij opnieuw decor van Ecotuinendag

Bornem Heemkunde­kring schrijft jaarboek over Sint-Bernardu­sab­dij

‘Hemels… 400 jaar klooster en abdij in Bornem.’ Dat is de titel van het jaarboek dat zaterdag werd voorgesteld door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant (VHKB) in de gerestaureerde bibliotheek.

18 april