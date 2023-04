Palingfestival trakteert mensen met beperking op boottocht en telt af naar 50ste editie: “Plannen geen groot feest, want onze kosten stegen met 30 procent”

Walter Boeykens Promenade in ere hersteld, tien jaar na overlijden van beroemde klarinet­tist: “Wandelrou­te is eindelijk weer compleet”

Tien jaar na zijn overlijden, heeft Bornemnaar Walter Boeykens weer een eigen ‘promenade’. De gedenkplaat voor de beroemde klarinettist hing in deelgemeente Hingene, maar werd daar ontvreemd. Het nieuwe exemplaar prijkt nu aan de Sint-Bernardusabdij. Walters kinderen zijn dankbaar: “Papa was al trots op zijn eerste promenade, maar deze plek aan zijn geliefde abdij had hij fantàstisch gevonden.”