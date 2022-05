Palingfestival maakt zich klaar voor takeaway-editie: “Hopen op laatste week vol bestellingen”

Bornem Geen Palingfes­ti­val, ook takeaway-alterna­tief wordt geschrapt

Na de 49ste editie in 2020, annuleert de vzw Palingfestival ook dit jaar het driedaagse eetfestijn voor het goede doel in Mariekerke (Bornem). “We waren druk in de weer met de organisatie van een takeaway-alternatief, toen de coronacijfers weer de hoogte in gingen. Ondertussen is het te laat om de nodige bestellingen te plaatsen, dus we tellen meteen af naar 2022”, zegt voorzitter Danny Luyckx.

7 april