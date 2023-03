Overvolle abdijkerk neemt afscheid van abt Leo: “Bedankt voor alles wat je ons leerde”

Het was pastoor Steven Barberien die iedereen zaterdag verwelkomde voor een eucharistieviering van meer dan twee uur vol zang en gebed. “We gaan hier samen het leven vieren van onze abt Leo, die enorm geliefd was en op ieder van ons een onuitwisbare indruk heeft gemaakt met zijn zorg, aanwezigheid, luisterend oor en persoonlijke aandacht.”

Historisch erfgoed

“Abt Leo hield met hart en ziel van zijn abdij, maar hij besefte ook goed dat hij hier de laatste abt zou zijn”, vervolgt Eugeen Van Lent van de Kerkfabriek. “Hij knoopte dan ook net op tijd gesprekken aan met de gemeente Bornem om de abdijsite te laten klasseren als historisch erfgoed, en op die manier te redden van een commerciële verkoop. Wij beloofden abt Leo vanuit de kerkfabriek dat we zijn abdijkerk even goed zullen blijven beheren als de orde dit twee eeuwen lang heeft gedaan.”

Gert Van Kerkhoven nam afscheid namens de vrijwilligers van de abdij. “Tien jaar geleden ging het grote renovatieproject van de abdijbibliotheek van start, en die bib was dé grootste passie van abt Leo. Hij was eerst wat terughoudend, maar kwam later elke dag langs om mee koffie te drinken, kende iedereen bij naam, gaf begeesterd informatie over alle boeken, en was oprecht geïnteresseerd in alle persoonlijke verhalen van de vrijwilligers.”