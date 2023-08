Oudste én jongste deelnemer van Dodentocht moeten halverwege opgeven

Dodentocht sleept duizenden kilo’s eten en liters drank aan voor wandelaars: “Grootste doel dit jaar is zo veel mogelijk afval vermijden”

12.000 bananen, 18.000 energierepen, 24.000 liter water in flessen… Het boodschappenlijstje van de Dodentocht in Bornem is indrukwekkend lang. “Onze medewerkers zorgen 24 uur lang voor voldoende krachtvoer voor de wandelaars. Daarbij proberen we zo veel mogelijk afval te vermijden. Dit jaar komt daar een extra uitdaging bij: we gaan voor het eerst werken met herbruikbare bekers en watertappunten”, zegt Nadia Saerens van de cel Service.