Ouders bedenken spel voor kinderen met en zonder beperkingen: “Als elke school en elke vereniging ‘Expeditie Inclusief’ speelt, is ons doel bereikt”

Basketbal Eerste landelijke Geranimo Bornem verliest van Racing Brugge. Coach Van Wauwe: “Hebben wedstrijd uit handen gegeven”

Geranimo Bornem is aan een degelijk seizoen bezig in eerste landelijke. In de eerste ronde pakte het een 8 op 14. Goed voor deelname aan de play-ups. Zaterdag viel het resultaat tegen. Het verloor van Racing Brugge met 71-63. Een 22-10 in het slot bleek nefast.