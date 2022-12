Oude toog van Huis van Oostenrijk krijgt tweede leven ‘Bij de Moemoe’

“Wij verbouwden het voormalige Kafeemangee op het Kardinaal Cardijnplein om er onze nieuwe zaak te openen. Ook de toog was aan vervanging toe, maar een modern exemplaar past echt niet bij ons authentieke concept. We keken wat rond op tweedehandssites, maar vonden niet meteen een geschikt exemplaar.”

Waardevol voor Bornem

“Zo kwamen we toevallig bij het Huis van Oostenrijk terecht. Dat bekende volkscafé aan het station van Bornem sloot in 2015 de deuren. Seniorencentrum OLV kocht de horecazaak en de bijhorende Zaal Victory om te kunnen uitbreiden. Directeur Miguel Michiels besefte als Bornemnaar gelukkig hoe waardevol deze toog is voor vele inwoners, en maakte de verhuis mee mogelijk. Hem in eigen gemeente houden was ons gemeenschappelijk doel.”

Meer dan eeuw oud

“Een exact jaartal hebben we niet, maar volgens ons is de toog meer dan een eeuw oud. We lieten het meubel een beetje aanpassen aan de afmetingen van onze zaak, maar hebben zo veel mogelijk van de authenticiteit proberen bewaren. Het grappige is dat mijn man Wim en ik allebei muzikanten zijn, en we vroeger samen na een repetitie óók vele uren aan deze toog hebben gehangen! Nu staan we elke dag, met evenveel plezier, aan de andere kant.”