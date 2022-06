Orgelvereniging organiseert vier concerten op unieke Thomas-orgel

Mechelen Dochter van bekende Mechelaar organi­seert crowdfun­ding voor uitvaart papa: “Mijn enige wens is hem een mooi afscheid geven”

Bekende Mechelaar Pol Van Hoof, onder meer te zien in de tv-series ‘Buiten de Zone’ en ‘Kulderzipken’, is maandag na een jarenlange strijd tegen kanker, overleden. Om de uitvaart te betalen, zoekt z’n adoptiedochter Yong Qing Van Hoof (22) uit Mechelen noodgedwongen haar toevlucht tot een crowdfunding. “Ik spaar sinds mijn vijftien om de medische kosten en begrafenis te kunnen betalen en het geeft me zo veel stress want ik heb lang niet genoeg kunnen sparen”, schrijft ze in een druk gedeelde open brief op Facebook.

