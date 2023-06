Orgelvereniging organiseert nieuwe reeks concerten in Bornem

Nieuwe papiercon­tai­ners zorgen al meteen voor wrevel bij Bornem­naars: “Pas over drie maanden kan je ander formaat aanvragen”

Amper 24 uur nadat de eerste gele papiercontainers van IVAREM over de Bornemse straten werden verdeeld, zorgen ze voor wrevel bij vele inwoners. “Niet iedereen heeft een tuin of garage, dus moet de bak van 240 liter mee in een al overvolle gang”, klinkt het. “Sommige senioren zijn amper even groot zijn als zo’n container, hoe krijgen zij hun volle exemplaar weer buiten?” Milieuschepen Eddie Bormans (N-VA) sust: “Over drie maanden kan wie wil, een ander formaat vragen.”