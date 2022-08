Orgelvereniging haalt Nederlands talent naar centrumkerk

Mechelen Theaterre­gis­seur Franz Marijnen (79) overleden: “Vlaanderen was snel te klein”

Regisseur Franz Marijnen is afgelopen nacht overleden. De grote mijnheer van het theater was 79. Hij maakte zijn eerste voorstellingen voor het Mechels Miniatuur Teater (MMT) en maakte zijn laatste voor opvolger ’t Arsenaal, maar was in de decennia daartussen vooral internationaal actief. “Vlaanderen was al snel te klein voor Franz”, vertelt dramaturg Erwin Jans.

