Opnieuw vegetatiebrand in Klein-Brabant: een tiental vierkante meter afgebrand

De brand brak uit rond 12 uur ’s middags in een privédreef richting het kasteel. Het vuur kon snel worden opgemerkt waardoor de brand ook zeer snel onder controle was. Uiteindelijk raakten enkel een tiental vierkante meter gras beschadigd. Enkele paarden die in de buurt stonden, raakten niet gewond. Zij kwamen ook nooit in gevaar.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Er is ook nog geen duidelijkheid of er een link is met de recente vegetatiebranden in zowel Puurs-Sint-Amands als in Bornem. De afgelopen anderhalve maand waren er al elf vegetatiebranden. Onder meer in de Molenveldweg en langs de fietsostrade in Bornem alsook in de Essendries in Kalfort en in de Wachtingstraat in Breendonk.