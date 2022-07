Ontdek de pracht en praal van de Abdij van Bornem tijdens deze rondleiding

Puurs-Sint-Amands “Zo’n telefoon krijgen op vakantie? Dat is dramatisch”: Zaakvoer­der van sportcafé waar maandag een minderjari­ge brand stichtte, reageert

Nick Walravens, de zaakvoerder van de cafetaria van de sporthal in Sint-Amands, was op vakantie toen hij maandag plots telefoon kreeg van zijn buurvrouw. Er was brand gesticht in de toiletten van de sporthal. “Had dit ’s nachts gebeurd, had dit veel erger kunnen aflopen”, zucht de cafébaas vanuit Spanje.

22 juli