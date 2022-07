Nog enkele vrije plaatsen voor 53ste Dodentocht: “Aftellen naar een heerlijk ‘gewone’ editie”

BornemWie nog geen inschrijving op zak heeft voor de 53ste editie van de Dodentocht in Bornem, moet zich haasten. Van de 13.000 beschikbare plaatsen voor de wandeling op 12 augustus, zijn er nog zo’n 300 vrij. “We sluiten onze inschrijvingen af op 15 juli, en zijn nu al heel blij met deze opkomst. We merken immers dat mensen voorzichtiger zijn geworden na de coronacrisis ”, zegt Ilse Robyn van Dodentocht.

Bij de 50ste editie van de Dodentocht in 2019 vlogen de 13.000 tickets op amper twee uur tijd de deur uit. Daarna kwam corona, en nu drie jaar later zijn er enkele dagen voor het afsluiten zelfs nog plaatsen beschikbaar. “We vinden deze gang van zaken eerlijk gezegd beter, omdat we nu geen honderden wandelaars moeten teleurstellen. Zoals het nu loopt, kan iedereen die wil deelnemen ook comfortabel inschrijven”, zegt Robyn.

Veranderd door coronacrisis

“We vinden het helemaal niet vreemd dat onze tickets nog niet allemaal zijn uitverkocht, ook bij de wandelvierdaagse was dit bijvoorbeeld het geval. Er is best wat veranderd door de coronacrisis: mensen zijn wat wantrouwiger geworden naar grote evenementen toe, willen geen weken of maanden op voorhand meer inschrijven omdat de situatie snel kan veranderen… Al bij al zijn we dus heel blij met deze situatie. Het is ook nooit ons doel geweest om records te breken, we kozen voor die 13.000 wandelaars om comfortabel te kunnen blijven werken en wandelen.”

“Het had ook andersom gekund: gelukkig zijn de duizenden deelnemers het wandelen niet beu na al die coronatochten! (lacht) Wij mikken in elk geval weer op een oude, vertrouwde Dodentocht. We zijn de laatste hand aan het leggen aan het parcours, want nog niet alle wegenwerken zijn -opnieuw door de coronacrisis- achter de rug zoals eerder gepland was. Ook zoeken we nog wat vrijwilligers, want ook hier haakten door de te lange coronapauze enkele mensen af.”

Heerlijk gewoon

“We hebben nog geen weet van of zicht op eventuele maatregelen, maar de lijn met de gemeente Bornem is kort. We verwachten weinig problemen, want ons evenement vindt volledig in openlucht plaats. Het wordt hopelijk aftellen naar een heerlijk ‘gewone’ editie.”

Inschrijven of meewerken als vrijwilliger: www.dodentocht.be

