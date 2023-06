Nieuwe papiercontainers zorgen al meteen voor wrevel bij Bornemnaars: “Pas over drie maanden kan je ander formaat aanvragen”

AZ Rivieren­land richt troostplek in, ook Elise (27) krijgt eigen bank: “Ik beloofde mijn dochter dat ze nooit vergeten zou worden”

Een plek creëren waar mensen troost en rust kunnen vinden op moeilijke momenten, dat was de droom van het ‘palliatief support team’ van AZ Rivierenland in Bornem. De troostplek kwam er, dankzij de hulp van Patricia Meert uit Puurs-Sint-Amands. Haar dochter Elise (27) overleed in 2021. “Ik beloofde Elise dat ze nooit vergeten zou worden, nu heeft ze hier haar eigen bank.”