Nieuw kunstwerk ‘De Schildknaap’ prijkt op sokkel van Bornem

Mechelen Juffen Els en Lies en kleutertje Olivia vormen driege­slacht in Ursulinen

Lies ging in 2015 als eerste aan de slag als leerkracht in de school in de Groenstraat, bij de kleuters. Haar mama volgde enkele jaren later in de lagere school nadat ze haar job opzegde bij Engie, waar ze tot dan haar ganse carrière had gewerkt.

2 september