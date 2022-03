Nieuw creatief atelier Maakplaats opent de deuren: “Iedereen kan hier vrij komen maken, leren, verkennen en experimenteren”

Bornem Tien maanden effectief voor man die inreed op politiemo­tard tijdens wieler­koers

Kenny D.G. uit Bornem is door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan weerspannigheid én agressie tegenover de politie. In september 2020 reed hij in op een politiemotard tijdens de wielerwedstrijd Grote Prijs Luxhuis - Ereprijs Deco Elektro.

8 maart