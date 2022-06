Nele overhandigt cheque van 7.985 euro aan woonzorgcentrum na wandeltocht van 80km: “Heb zwaar afgezien”

Willebroek Leerkrach­ten schrijven zelf werkboek ‘MediAnders’: “Willen leerlingen wegwijs maken in de wereld van sociale media”

Dorien Wellens (26) en An Putzeys (45), twee leerkrachten van basisschool ’t Pleintje in Willebroek, schreven samen een boek over sociale media. “Met ‘MediAnders’ willen we leerlingen wegwijs maken in de wereld van sociale media. Zo leren ze ‘fake news’ herkennen, reageren op cyberpesten en meer.”

8 juni