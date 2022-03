Neef van Amerikaanse WOII-soldaat bezoekt monument in Mariekerke: “Hartverwarmend te weten dat ook hier nog aan hem wordt gedacht”

BornemOp 2 maart 1944 viel de 26-jarige Amerikaanse soldaat Leroy James Teachy de dood tegemoet, nadat de bommenwerper waarmee hij onderweg was geraakt werd. De jongeman kwam neer in een veld tussen de Paardenstraat en Weertstraat in Bornem. Woensdagmiddag, 78 jaar na de crash, bezocht Daniel Teachy (46) het herdenkingsmonument van de broer van zijn grootvader: “Het is hartverwarmend om weten dat ook hier nog aan hem wordt gedacht.”

“Teachy was de copiloot van een bommenwerper die net een bombardement had uitgevoerd op Frankfurt. Op de terugweg naar Groot-Brittannië werd het militaire vliegtuig boven Mechelen geraakt, en de bemanning moest springen. De piloot en copiloot haalden het niet. De 27-jarige piloot kwam in Moerzeke (Hamme) terecht, copiloot Teachy aan de Kraaienbroek, tussen de Paardenstraat en Weertstraat in Mariekerke”, vertelt Marc Goossens.

Volledig scherm De foto op het herdenkingsmonument voor de Amerikaanse soldaat Leroy James Teachy in Mariekerke (Bornem) © Marc Aerts

“Buurtbewoner Alois Van Duysen vond in Moerzeker het lichaam van de piloot, hij was zo aangegrepen door de gebeurtenis dat hij gedachteniskruisen zette op de plaatsen waar de piloot en copiloot gevonden werden. Toen Alois in 2003 overleed, nam ik zijn werk over. Ik ben gepassioneerd door de Tweede Wereldoorlog, plaatste zelfs de opgegraven motor van de bommenwerper in mijn tuin. De zorg voor de twee gedenktekens overnemen is voor mij dus een kleintje. Het houten kruisje dat Alois aan de Kraaienbroek had geplaatst, was echter bijna weggerot en aan vervanging toe. Ik besloot het kruisje daarom te vervangen door een heus herdenkingsmonument.”

Familie in Amerika

Goossens kwam ook in contact met Ludo Van Hout, gepassioneerd door luchtvaart. “Ook ik ben al 25 jaar op zoek naar alle mogelijke details over dit oorlogsverhaal, en reisde zelfs naar Amerika om de familieleden van de piloten te ontmoeten en interviewen. Zo leerde ik ook Daniel kennen, die eigenlijk al eerder naar Europa wou reizen. De coronacrisis zorgde voor vertraging, maar woensdag was het eindelijk zover.”

Volledig scherm Ludo Van Hout en Marc Goossens poseren bij het herdenkingsmonument voor de Amerikaanse soldaat Leroy James Teachy in Mariekerke (Bornem) © Marc Aerts

En zo legde Daniel Teachy uit Illnois (VS) woensdagmiddag aan de Kraaienbroek bloemen neer bij het herdenkingsmonument voor Leroy. “Deze man was de broer van mijn grootvader, ik heb als kind heel wat verhalen over hem gehoord. Zowel mijn grootvader als vader droomden ervan om ooit naar België te reizen, maar het is hen nooit gelukt. Ik maak nu een rondreis door heel Europa, en bezoek verschillende locaties die te maken hebben met WOII. Ook het concentratiekamp Auschwitz in Duitsland staat bijvoorbeeld ook nog op de planning, maar deze plek mocht zeker niet ontbreken.”

Triest maar trots

Teachy was tijdens zijn bezoek duidelijk ontroerd. “Ik ben enorm dankbaar dat iemand dit voor onze familie deed, en dat zowel het houten kruisje als het monument zo goed worden onderhouden. Hier staan maakt mij triest, maar ook trots. Ik ben afkomstig uit een militaire familie, onze mannen hebben altijd in oorlogen gevochten. Dat men in dat grotere geheel toch al zoveel jaren zoveel moeite doet voor één enkele ‘soldier that fell from the sky’ (een soldaat die uit de hemel viel), is bijzonder hartverwarmend.”

Volledig scherm Bloemen op het herdenkingsmonument voor de Amerikaanse soldaat Leroy James Teachy in Mariekerke (Bornem) © Marc Aerts

Volledig scherm De foto op het herdenkingsmonument voor de Amerikaanse soldaat Leroy James Teachy in Mariekerke (Bornem) © Marc Aerts

Volledig scherm Het herdenkingsmonument voor de Amerikaanse soldaat Leroy James Teachy in Mariekerke (Bornem) © Marc Aerts