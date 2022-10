Natuurgidsen organiseren ‘klimaatfietstocht’ langs werken Sigmaplan

voetbal eerste provinciale Iliass El Yazidi bezorgt Mariekerke-Branst met late winner tegen Kontich (3-4) derde uitzege op rij: “Ultieme beloning na spannend duel”

Mariekerke-Branst kwam twee keer op achterstand op bezoek bij Kontich, maar in het laatste half uur zetten de bezoekers die scheve situatie helemaal recht. Conor Laerenbergh maakte zijn hattrick vol en verlengde in de slotminuut een bal tot bij Iliass El Yazidi, die zijn ploeg daarop nog de volle buit schonk met een rake volley. 3-4 was de eindstand. Opvallend: door die zege behouden de troepen van trainer Raf Joosten het maximum van de punten buitenshuis, terwijl ze op eigen veld met nul op zes achterbleven tot dusver.

