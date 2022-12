N°1 Agency opent pop-up in Boomstraat: “Eén adres voor feest- en verkleedkledij “

BornemWie een feestje in het vooruitzicht heeft, moet beslist een bezoek brengen aan de pop-upwinkel van artiestenbureau N°1 Agency in Bornem. “Wij verhuren kwalitatieve kostuums en galajurken, ook voor verkleedkleren kan je bij ons terecht”, zeggen Vanessa Bae en Elke Herssens.

“Vanessa is al jaren in de evenementensector aan de slag, en verzamelde zo een hele collectie aan kwaliteitsvolle kostuums, galajurken en thema-outfits. Die bleven door de coronamaatregelen en het gebrek aan feestjes en evenementen plots allemaal in de kast hangen. Zo is het idee ontstaan om die kleding te gaan verhuren.”

Ideale locatie

“We vonden een ideale locatie boven Coffe in de Boomstraat, en stemden onze openingsuren ook af op deze zaak. Na afspraak kan je hier dus van woensdag tot zaterdag kleding komen passen en uitlenen voor een chique feest of een verkleedpartij. Kostuumverhuur voor mannen is al goed ingeburgerd en in meerdere winkels verkrijgbaar, maar voor vrouwen vind je amper galajurken te huur.”

Elke Herssens en Vanessa Bae openen een pop-up verhuurwinkel voor kostuums in de Boomstraat in Bornem

“Naast feestkledij, vind je bij N°1 Agency ook een uitgebreid aanbod aan verkleedkleding. Naast de jurken van verschillende Disney-prinsessen hebben we ook een FBI-pak, doktersoutfit, zeemeerminnenstaart, vlinderkostuum, Halloweengriezels… We denken ook aan een aanbod voor kinderen, en de verkoop van tweedehandskleding.”

Interesse in galajurken

“Kleding- en kostuumverhuur lijkt een niche, maar we merken dat veel mensen naar dit aanbod op zoek zijn. We zagen al meteen op onze openingsdag dat vooral de interesse in onze galajurken groot is. Dit zal dus de collectie zijn die we als eerste verder gaan uitbreiden.

De pop-upwinkel van N°1 Agency in de Boomstraat 73 in Bornem bezoeken kan van woensdag tot zaterdag van 10-18 uur na afspraak op 0471/57.11.13. of via mail: info@n1agency.be. De website komt volgende week online, alle info vind je nu al via Instagram: n1_agency.

