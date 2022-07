Moeilijk jaar voor Klein-Brabantse kerkuilen en torenvalken: “Minder kleintjes door tekort aan muizen”

Bornem, Puurs-Sint-AmandsDe Klein-Brabantse kerkuilen en torenvalken hebben het moeilijk, zo blijkt uit de cijfers van Natuurpunt. “We telden maar 5 nestkasten met in totaal amper 18 jonge kerkuilen. . De reden is een zogenaamd ‘daljaar’, vooral bij de veldmuizen die net het favoriete voedsel zijn van deze vogels”, zegt Erik De Keersmaecker.

“Al in mei werd het ons duidelijk dat 2022 een moeilijk jaar zou worden voor muizenetende vogelsoorten. Er zijn tijdens dit ‘daljaar’ een pak minder muizen, en dat is slecht nieuws voor onze kerkuilen en torenvalken. De vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Rupel van Natuurpunt controleerden de voorbije weken 25 nestkasten, die speciaal voor kerkuilen werden geplaatst op kerkzolders, in schuren en meer.”

Volledig scherm Sylvain Verbruggen met enkele jonge torenvalken © rv

“Bij die avondlijke controles werd in 18 nestkasten bewoning door kerkuilen vastgesteld, maar in amper 5 nestkasten werd er ook met succes gebroed. Alles samen werden er 18 jonge kerkuilen geteld, een groot verschil met de 37 nieuwkomertjes in maar liefst 12 verschillende nestkasten in 2021.”

“Ook bij onze torenvalken, net als de kerkuilen expert-muizenvangers- stelden we hetzelfde fenomeen vast. Bij controles van 20 nestkasten werden in amper 5 nestjes 18 jonge torenvalken gevonden. In 2021 vonden we nog 37 jonkies in 8 nestkasten. Wij hopen dat onze vogels het in 2023 weer beter doen.”

Volledig scherm Controle van een nestkast van een torenvalk, door vrijwilliger Sylvain Verbruggen © rv

