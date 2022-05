Mia neemt na 38 jaar afscheid van ‘haar’ Notelaer: “Klaar voor andere grote avonturen”

HINGENE De Notelaer gaat in de steigers

Na jaren van voorbereiden, gaat paviljoen De Notelaer in Hingene (Bornem) over enkele weken helemaal in de steigers. "Het dak en de gevels zullen volledig hersteld zijn tegen het volgende werkingsjaar, maar ook deze zomer blijven we bereikbaar. Het paviljoen is voor de gelegenheid gratis te bezoeken", zeggen voorzitter Eugeen Van Lent en coördinator Mia Bonneux.

21 maart