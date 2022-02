Medewerkster gemeente Bornem legt klacht neer tegen collega na racistische en seksistische uitspraken: “Het bruine aapje zegt weer iets”

Mechelen Leerlingen COLOMAplus ontmoeten koning en premier in paleis: “Vergeten dit nooit”

“Dit vergeten we nooit!” Achttien leerlingen van het Mechelse COLOMAplus maakten maandag de nieuwjaarstoespraken van koning Filip en premier Alexander De Croo live mee in het koninklijk paleis in Brussel. Vervolgens maakten de excellenties ook even tijd om te antwoorden op hun vragen. “Onze leerlingen hebben het al lang lastig, de boodschap van hoop die ze kregen zal hen zeker helpen”, zeggen hun begeleiders.

31 januari