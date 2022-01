Mariekerke in de ban van mysterieus piepend geluid: “Zoeken al maanden naar oorzaak, maar vinden niets”

Buurtbewoonster Sophie Stevens hoorde het geluid tien maanden geleden voor het eerst. “Mijn man en ik zaten op een warme avond nog laat in de tuin, toen we het storende gepiep plots opmerkten. Sindsdien horen we het regelmatig, soms ’s morgens vroeg en dan weer ’s avonds laat. Eerst zochten we in ons eigen huis: we hebben alle apparaten één voor één uitgetest, zelfs de volledige elektriciteitskast uitgeschakeld… Maar ook dan bleven we het gezoem horen.”

Daarna ging Stevens op straat op zoek. “Ik leek wel gek, maar ben zelfs met mijn oor tegen de nieuw geplaatste laadpalen voor elektrische wagens gaan hangen, om toch maar de oorzaak van dat geluid te vinden. Ondertussen begonnen ook andere buurtbewoners melding te maken van hetzelfde gepiep, steeds in het gebied tussen de Paardenstraat en de Omgangstraat. De jongste weken lijken wel meer en meer gezinnen te horen wat wij al maanden melden, en iedereen heeft zo zijn eigen theorie.”

Foutmelding

“De ene is ervan overtuigd dat het om een defecte ketel gaat, of om één of andere pomp, een foutmelding bij een verluchtingsfilter, een radiomast of een windturbine… De ene keer horen we het gepiep erg luid, dan weer wat stiller. Het lijkt van heel hoog te komen, dus mogelijk ook van ver. Meestal word ikzelf erdoor gewekt iets na 6 uur, vanmorgen was het er plots weer om half 8. Het is moeilijk om uitgebreid op zoek te gaan, want meestal is het na enkele minuten alweer stil. We hebben al grappend geopperd om radiozender Q-music in te schakelen, en onze eigen versie van de populaire wedstrijd ‘Het Geluid’ te organiseren.”

Bij politie Klein-Brabant kwamen al meerdere meldingen binnen over het mysterie in Mariekerke: “Onze wijkinspecteur is ter plaatse geweest, heeft met wat buurtbewoners gepraat, maar kan ook niet meteen een oorzaak vinden. We hebben een overlastteam, maar dat houdt zich vooral bezig met zaken als sluikstorten, hangjongeren en meer”, zegt communicatieverantwoordelijke Elke Wauters. “Zonder concreet aanknopingspunt is het ook voor ons erg moeilijk om deze zaak te onderzoeken. We vragen daarom aan de inwoners van Mariekerke om ons zeker op de hoogte te houden van de situatie.”

Probleem opgelost

Ook de Bornemse gemeentediensten zoeken ondertussen mee. “We hebben al onze diensten op de hoogte gebracht, zodat zo veel mogelijk mensen weet hebben van dit vreemde fenomeen. Ik woon zelf ook in Mariekerke, maar heb het gepiep tot nu toe nog niét gehoord”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). “We dachten enkele maanden geleden even dat het probleem was opgelost, toen een inwoners ons meldde dat zijn gasketel stuk was. Maar na de reparatie van dat toestel dook het geluid opnieuw op, en waren we terug bij af.”

Nu er via sociale media mee wordt gezocht naar een mogelijke oorzaak, melden ook Bornemnaren uit andere straten een gelijkaardig geluid. “Plots krijgen we ook meldingen van een soortgelijk gepiep in de Stationsstraat, hopelijk breidt het probleem zich niet verder uit”, zegt Joos. “Als dat toch het geval zou zijn, moeten we de nutsmaatschappijen misschien eens vragen om langs te komen voor een uitgebreide controle?” De buurtbewoners gaan nu een tijdlang noteren wanneer ze het geluid precies horen, en die informatie doorspelen aan de gemeente. “Hopelijk vinden we op die manier toch een patroon, en zo hopelijk uiteindelijk ook de oorzaak.”

