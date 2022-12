Madame Madeleine opent eigen koffiehuisje: “Mijn grote droom wordt werkelijkheid”

Boom Pikachu-pil­len en louche kledingver­ko­pers: rechtbank behandelt opnieuw cases van Tomorrow­land-dea­lers

Een bontgekleurd en internationaal gezelschap maandagochtend in de rechtbank. Would-be dealers uit Engeland, Brazilië en vooral Nederland moesten zich vandaag verantwoorden voor het verhandelen van cocaïne, XTC en meer op festival Tomorrowland in Boom. De ene al wat nerveuzer dan de andere bekende vrijwel iedereen schuld, op een enkele beklaagde na. “Sms’en van onbekende nummers die vragen of ik iets heb? Dat zijn maar grapjes”

19 december