Maakplaats biedt ‘Eerste hulp bij textiel’

Mechelen Politie neemt bromfiets in beslag voor twaalf uren: “Chauffeur was onder invloed van cannabis”

Bij drugs- en alcoholcontroles van de politie Rivierenland heeft de politie een bromfiets in beslag genomen. De chauffeur ervan was onder invloed van cannabis en beschikte niet over een rijbewijs. In totaal moesten er 1.171 chauffeurs een ademtest ondergaan

16 januari