Lichten uit, temperatuur lager en geen bubbelbaden meer: zo wil Bornem energiekosten drukken

voetbal tweede provinciale A Quinten D’Hoey en Oppuurs winnen ‘derby der degradan­ten’ van Bornem met forfaitcij­fers: “We waren een klasse sterker”

Oppuurs en Bornem degradeerden vorig seizoen uit eerste provinciale en dus konden de streekgenoten zaterdagavond onderling uitmaken wie eventueel aanspraak mag maken op een nieuwe stap hogerop. Oppuurs lijkt daarvoor de beste papieren te hebben, want de groep van Niels De Maeyer walste na rust over de bezoekers, 5-0 was de eindstand. Door die zege houdt Oppuurs voeling met de koppositie, Bornem heeft met 0 op 6 zijn start gemist en moet opletten dat het niet in vrije val doorheen de provinciale reeksen tuimelt.

11 september