Liam is het eerste kerstkindje in Bornems ziekenhuis in drie jaar tijd

Mechelen Opnieuw au­to-in­braak in Mechelse stations­buurt

Op het Koning Albertplein in Mechelen heeft een dief ingebroken in een personenwagen. Het voertuig stond geparkeerd in een openbare parking. Om in de wagen te geraken werd er een raampje ingeslagen. “De buit bestaat uit de afstandsbediening van een garage”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Het is nu al de vijfde inbraak in een personenwagen. Zo werd er afgelopen weekend ingebroken in drie voertuigen in de buurt van het Mechelse station. Een 20-jarige Algerijn werd hiervoor opgepakt dankzij de spoorwegpolitie in Leuven. Vrijdag werd de aanhouding van die twintiger nog verlengd door de raadkamer.

14:17