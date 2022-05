Landelijke Gilde trakteert bewoners van Huize De Steiger op huifkarrentocht

“We vertrokken zondagmiddag met twee huifkarren, voortgetrokken door een tractor, in Branst. We reden naar Liezele, waar we samen een ijsje aten, en zakten daarna verder af naar de Sint-Pietersburcht in Puurs- Sint-Amands. Daar trakteerden we de mensen van De Steiger op een drankje uit onze clubkas. Na een rit van 15 kilometer eindigden we opnieuw in Branst.”