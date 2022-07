Kunstwerk als hommage aan Bornemse wielerheld Eddy Pauwels: “Won vier etappes in de Tour”

In het centrum van Bornem staat de komende maanden een kunstwerk dat de Bornemse wielrenner Eddy Pauwels herdenkt. Paul Ielegems, beter bekend als Pol Ille, was de kunstenaar van dienst en huldigde op donderdag 7 juli in aanwezigheid van familieleden van Pauwels, die vijf jaar geleden overleed, het kunstwerk in. “Eddy Pauwels blonk in de jaren ‘60 uit in de Ronde van Frankrijk. Hij werd negende in de tour van 1961 en won in totaal vier etappes van de Tour tijdens zijn professionele carrière. Hij droeg ook vijf dagen de gele trui. Pol doopte de oude koersfiets uit de sixties in het geel, dé kleur van de Ronde van Frankrijk en van Eddy. Het zadel en de stuurstang paste hij in de hoogte aan als statement. Het werk blijft zes maanden staan op de sokkel voor het gemeentehuis”, klinkt het.