Kunstenaar doopt wassalon om tot pop-upatelier: “Bijzondere plek verdient een bijzonder project”

BornemNog tot en met zaterdag palmt de Antwerpse kunstenaar Tom Clement het Bornemse wassalon Was-O-Matic op het Dr. De Putterplein in. “Ik gebruik de ruimte als pop-up atelier, waar ik de komende dagen zal tekenen en schetsen. Iedereen mag vrij een kijkje komen nemen, en natuurlijk blijven ook de machines in gebruik”, zegt Clement. De week wordt afgesloten met een expo.

Het Bornemse cultuurcentrum Ter Dilft had Clement al in 2020 uitgenodigd, het project werd echter last-minute geannuleerd door de coronacrisis. Nu twee jaar later zakt de kunstenaar uit Deurne dan toch af naar Klein-Brabant. “Ik installeer mij elke dag in het wassalon, om er een praatje te maken met de klanten, de buurt te observeren, en vooral aan het tekenen te gaan. Ik maak werken van wat ik op dat moment zie en ervaar. Dat kan een portret zijn van iemand in het wassalon, een schets van de machines of een bepaald voorwerp, iets wat ik buiten zie gebeuren,… Elke tekening krijgt meteen een plekje aan één van de muren, en zo zal de tentoonstelling dag na dag groeien”, zegt Clement.

Intieme sfeer

“Het idee voor project Wassalon ontstond toen ik in mijn eigen buurt in Deurne voorbij zo’n wasserette kwam. Ik besloot er even te blijven rondhangen, en vond het meteen een prachtige locatie. Zo’n wassalon is een ietwat gekke plek, er hangt steeds een vreemde en zelfs een beetje intieme sfeer. Dat merkte ik ook toen er die eerste keer iemand anders binnenkwam, en we vlotjes aan de praat geraakten. Je hebt in zo’n salon meer tijd dan bij de bakker of beenhouwer, en vaak zitten mensen er toch maar wat in het rond te kijken. Van die tijd en ruimte wou ik als kunstenaar profiteren.”

Volledig scherm Kunstenaar Tom Clement in het Bornemse wassalon Was-O-Matic op het Dr. De Putterplein © Marc Aerts

“Iedereen is daarom de komende dagen welkom in mijn pop-upatelier, zowel vaste klanten als nieuwsgierige buurtbewoners. Dat laagdrempelige is immers net het leuke aan deze locatie. Je hoeft helemaal niet naar een cultuurcentrum of een museum om een kunstenaar aan het werk te zien. Het kan ook gewoon hier, terwijl je je beddengoed wast. Ik merkte in andere steden al dat echt iédereen gebruik maakt van zo’n wassalon: jong en oud, man en vrouw… en net die diversiteit maakt het nog eens zo leuk.”

Vermoeiend

“Het project is enorm boeiend en afwisselend, maar tegelijk ook best intens en vermoeiend. Soms zit ik urenlang rond te staren en komt er niemand langs, maar plots komen er meerdere mensen tegelijk binnen, die ik allemaal even boeiend vind, geconcentreerd wil schetsen, tegelijk een praatje te maken en die verhalen te noteren in mijn dagboek… De toffe sfeer en het sociale aspect winnen het zo toch telkens weer van het gejaagde gevoel.”

Project Wassalon ging dinsdagochtend van start, Tom Clement tekent nog op woensdag 6 april van 9.30 tot 17 uur, op donderdag 7 en vrijdag 8 april van 14 tot 22 uur en op zaterdag 9 april vanaf 13 uur. Zaterdagavond om 20 uur vindt het slotmoment met dichteres Aline Verbeke plaats, ook dan is iedereen welkom om de bijzondere week mee af te sluiten.

Was-O-Matic, Dr De Putterplein 26, Bornem