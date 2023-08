Kookploeg van Chiromeisjes Hingene schrijven eigen kookboek: “Iedereens favoriet is ongetwijfeld onze ‘stoofvleesstoemp’”

Vijfde editie van Vlindervin­ders en Mottenzot­ten: “Een unieke ervaring voor onze deelnemers”

Tijdens Maanrock ging in de tuin van gumm cohousing de vijfde editie van de stedelijke Snuit-activiteit Vlindervinders en Mottenzotten door. Het jonge publiek kon er kennismaken met de diversiteit aan nachtvlinders, in een organisatie van J@M, Natuurpunt en gumm cohousing. Scouts Sint-Gummarus stelde zijn aangrenzende terreinen ter beschikking en zette twee bivaktenten op voor de kinderen van vzw J@M om in te overnachten. “Voor de vlindervinders en mottenzotten van vzw J@M is het telkens een unieke ervaring, iets wat ze anders nooit zouden doen. Elk jaar kijken de jonge deelnemers er hard naar uit. Het kamperen maakt het extra spannend. Ze spreken er al maanden van. Het is echt fantastisch om elk jaar weer die verwonderde gezichtjes te zien bij het openen van de nachtvlindervallen in de ochtend”, aldus Josephine de Chaffoy van vzw J@M.