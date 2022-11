Koeling van bestelwagen niet conform: “Alle producten in diepvriescompartiment werden in beslag genomen”

Puurs N16 volledig versperd in beide richtingen door ongeval ter hoogte van Puurs

Door een ongeval ter hoogte van het kruispunt met de Coolhemstraat in Puurs is de N16 volledig versperd in beide richtingen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om te rijden via Antwerpen (E17, E19 of A12).

9:31