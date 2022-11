Kleuters maken eigen boek ‘Prinses Sisa en haar dieren’

Bornem Koeling van bestelwa­gen niet conform: “Alle producten in diepvries­com­par­ti­ment werden in beslag genomen”

De politie van Klein-Brabant heeft samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAAV) verschillende diepvriesproducten in beslag genomen. “De producten werden tijdens een politiecontrole aangetroffen in een bestelwagen die diepvriesproducten vervoerde. De koeling leek onvoldoende te zijn”, verduidelijkt de politiezone. “Nadat het FAAV ter plaatse kwam bleek effectief dat de temperatuur van de diepvriesproducten niet conform was. De producten zullen binnenkort worden vernietigd.” Nog volgens de politie was de bestelwagen ook te zwaar. Het voertuig woog na meting maar liefst 5.680 kilogram terwijl er een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton is. “De chauffeur kreeg een voorstel tot betaling van een administratieve boete van 5.400 euro”, besluit de politie van Klein-Brabant.

24 november