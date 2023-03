Kleuters en senioren gaan samen op zoek naar paaseitjes

Verkeers­hin­der in Broeks­traat en Kasteel­straat door nutswerken

Vanaf 3 tot en met 14 april wordt er in de Broekstraat en Kasteelstraat in Blaasveld (Willebroek) gewerkt in opdracht van nutsmaatschappijen Pidpa, Proximus en Telenet. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen, geldt tijdens de duur van de werken eenrichtingsverkeer in de straten.