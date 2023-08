Klein-Brabanders organiseren eerste ‘social ride’: “Willen van KL’ABANT gezellig fietsfeest maken”

Oudste deelnemer Hendrik Dupont (94) is klaar voor zijn 33ste Dodentocht: “Ik neem een g­ps-trac­ker mee om mijn kinderen gerust te stellen”

94 jaar oud is hij ondertussen, maar nog meermaals per week trekt Hendrik Dupont uit Brasschaat zijn wandelschoenen aan voor een stevige tocht. Nu vrijdag 11 augustus wordt dat de 100 kilometer Dodentocht in Bornem, waar Dupont ook dit jaar de oudste deelnemer is. Maar dat zal je niet merken, als het van hem afhangt. “Die 65 kilometer van vorig jaar was in mijn ogen amper een boogscheut ver.”