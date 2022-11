Kinderen luisteren in pyjama naar verhalen in bib: “Komende dagen voorleesmiddagen voor kleuters en volwassenen”

Een tiental jonge boekenfanaten kwamen in de bib samen om in hun pyjama, met de knuffel in de hand, naar verhalen te komen luisteren. De komende dagen vinden er nog activiteiten plaats. “Op woensdag 23 november is de voorleesmiddag voor kleuters. We richten ons op kinderen van 3 tot 6 jaar, maar andere leeftijden zijn uiteraard ook welkom om aan te sluiten. Een dag later is de voorleesmiddag voor volwassenen, waar ‘De oude moeder’ van Ernest Claes wordt voorgelezen”, deelt de bib mee.