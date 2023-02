Kerk van Mariekerke opnieuw in gebruik: “Nu met vloerverwarming en concertruimte”

De kerk van Mariekerke is eindelijk af. Op zondag 5 maart om 11 uur zal de kerk tijdens de Eucharistieviering terug in gebruik genomen worden. De gemeente Bornem heeft serieuze investeringen gedaan. Zo zijn er heel wat nieuwigheden of krijgen enkele elementen een nieuwe bestemming. Na de viering wordt het glas geheven op de kerk en iedereen die geholpen heeft bij de vernieuwingen.

De kerk van Mariekerke is helemaal in orde om haar taak met hoofd- en nevenbestemming te vervullen. Allereerst blijft ze als gebouw in gebruik voor de eredienst, daarnaast wordt ze gebruikt als concertlocatie en opnamestudio voor Casco Phil: een kamerorkest bestaande uit een collectief van muzikanten die een zeer breed en verrassend repertoire hebben. “De gemeente heeft enkele investeringen gedaan”, zegt voorzitter van de kerkfabriek Eugeen Van Ient. “zoals het leggen van vloerverwarming op aardwarmte en een nieuwe natuurstenen kerkvloer, daar de oude vloertegels niet te redden waren. In de sacristie zijn er toiletten geplaatst. De ruimte waar vroeger de zeer grote verwarmingsketel stond, is nu een kleine sacristie geworden. De kerk is ook volledig toegankelijk voor andersvaliden. De elektra en verlichting werden aangepast aan de huidige norm. Kortom ze is klaar voor de toekomst! In de komende onderhoudsperiode wordt ook nog het buitenschilderwerk meegenomen.”

Eucharistie

“Ook de kerkfabriek van Bornem heeft haar duit in het zakje gedaan, door een nieuwe op maat gemaakte kast te plaatsen in de sacristie, waar naast de kerkgewaden, het poetsgerief netjes geborgen kan worden. Tevens werden de biechtstoelen verwijderd en vermaakt tot prachtige sokkels voor de beelden van Maria en Sint Job. De opstelling is nu wat anders en ruimtelijker om het nevengebruik zo gemakkelijk mogelijk te maken. Elke eerste zondag van de maand zal er in Mariekerke voortaan de Eucharistie gevierd worden. Het weekend van de eerste en de derde zondag van de maand is de kerk in principe voor het gebruik van de geloofsgemeenschap. Uitvaarten, dopen en huwelijken kunnen dan plaatsvinden. Buiten de afgesproken weekenden kunnen we in overleg met Casco Phil altijd zien wat nog mogelijk en haalbaar is. Omwille van die liturgische vieringen is ook het orgel opgeknapt.”

“Het neven- of herbestemmen van kerken vraagt ook om het herbestemmen van veel interieur-elementen. In Mariekerke staat er een nieuw altaar, gemaakt van de oude communiebank en getooid met enkele beelden die komen uit de kerk van Branst. Tevens komt uit die kerk een prachtig ‘Scheldezicht’ wat niet misstaat in Mariekerke. Uit de kerk van Weert komt de oude monumentale biechtstoel met prachtig snijwerk en het schilderij van Tony van Os: ‘de aankondiging van de engel aan Maria’. Boven het altaar komt nog de prachtige Godslamp uit Branst te hangen.”

