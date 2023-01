Kerk van Branst staat te koop: “Goed idee krijgt voorrang op prijs”

Bornem Kerk van Weert wordt verkocht, kerk Branst wordt toch erfgoedde­pot

De Sint-Annakerk in de Bornemse deelgemeente Weert zal openbaar worden verkocht. In oktober 2021 staat een laatste eucharistieviering op de planning, daarna wordt de kerk aan de eredienst onttrokken. De Sint-Vincentius a Paulokerk in deelgemeente Branst krijgt definitief een herbestemming als regionaal erfgoeddepot.

10 maart