Kasteelfeesten keren terug naar ‘La Belle Époque’: “Zoeken atleten voor onze eigen Olympische Spelen”

“Tijdens de Kasteelfeesten brengen we telkens een andere episode uit de geschiedenis van het kasteel opnieuw tot leven. Door de coronacrisis hebben we er wat langer op moeten wachten, maar op zondag 11 juni keren we terug naar ‘La Belle Époque’. We bevinden ons aan de vooravond van WOI, in 1910 . Robert, de zevende hertog d’Ursel, is op dat moment commissaris-generaal van de Wereldtentoonstelling in Brussel. Tientallen landen pakken er in prachtige paviljoenen uit met hun verwezenlijkingen, en alle vertegenwoordigers worden door de hertog ook uitgenodigd op zijn kasteeldomein in Hingene.”