Kasteeldreef is klaar, Kasteelstraat wordt in 2023 aangepakt

Mechelen Laptop uit auto gestolen

Een dief heeft in de Louizastraat ingebroken in een personenwagen. De dief ging aan de haal met een laptop. Om in het voertuig te geraken, werd er een raampje ingeslagen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. Afgelopen weekend werd er ook al ingebroken in drie personenwagens. Die dief kon korte tijd later al worden gearresteerd.

22 december