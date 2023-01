Kasteel d’Ursel verwelkomt individuele bezoekers

Bornem Het Huis bundelt werkplek­ken voor onderne­mers aan Stations­plein: “Bieden veel meer aan dan kantoor en koffie”

Het Huis, zo doopten Gilles Borms en Thomas De Cauwer hun nieuwe project in de prachtige notariswoning pal aan het treinstation in Bornem. “We bieden kantoorruimtes en vergaderzalen aan met nét dat ietsje meer. Zo bouwen we samen aan ieders professionele toekomst, op een plek waar ondernemers elkaar kunnen inspireren.”

