Kasteel d’Ursel stelt infopunt, wandelbrochure en escape games voor: “Niet alleen in, maar ook rondom het kasteel valt heel wat te beleven”

BornemMet de winter en de coronacrisis achter de rug, pakt Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) uit met enkele nieuwigheden. Bezoekers kunnen er voortaan terecht in een gloednieuw infopunt, op stap gaan met de wandelbrochure of één van de twee ‘escape games’ spelen.

“Het kasteeldomein heeft niet alleen een hoofdingang langs de W. d’Urselstraat, maar ook een zijingang in de Edmond Vleminckxstraat. Daar staat het poortgebouw, dat in 1728 werd gebouwd. Samen met een andere constructie, die nu verdwenen is, deed het poortgebouw eeuwenlang dienst als brouwerij en mouterij”, zeggen gedeputeerde Mireille Colson en directeur Koen De Vlieger.

Infopunt

We restaureerden het gebouw in 2008 en richtten in de linkerkant openbare toiletten in. De rechterkant krijgt nu ook een nieuwe functie, en wordt een heus infopunt. Je vindt er voortaan grote panelen met alle mogelijke informatie over de kastelen van de Schelde, het kasteeldomein d’Ursel en de activiteiten die we organiseren.”

Tour du propriétaire

“Het poortgebouw wordt ook het startpunt van de wandeling doorheen het park. Met onze nieuwe wandelbrochure op zak, maken bezoekers dezelfde tocht als de hertogen vroeger. Zij nodigden hun gasten eeuwen geleden immers graag uit voor een ‘tour du propriétaire’, een wandeling langs de mooiste plekjes op het domein.”

“Wij krijgen ook nu nog steeds heel wat wandelaars over de vloer maar merken dat die bezoekers niet altijd even goed weten waar ze precies rondlopen, waarom iets een specifieke vorm of functie heeft… Onze nieuwe brochure neemt daarom niet alleen op pad doorheen het kasteeldomein, maar ook doorheen de geschiedenis. Je kan de brochure gratis meenemen in het poortgebouw of digitaal bekijken op onze website.”

Puzzels en raadsels

“Een andere manier om ons parkdomein te ontdekken, is al spelenderwijs. ‘Escape rooms’ zijn helemaal in, wij gingen voor een versie in de buitenlucht. Iedereen kan deze zoekspelen vol puzzels, raadsels en uitdagingen vanaf 9 april op eigen houtje spelen tijdens de openingsuren van het park. Reserveren en betalen doe je vooraf via www.kasteeldursel.be”

het mysterie van Henri

“Vanaf de leeftijd van 10 jaar kunnen speurneuzen op pad met Sophie en Juliette, twee gravinnetjes die 150 jaar geleden de zomer doorbrachten in Hingene. Meer geoefende spelers moeten het mysterie van de verdwenen hertog Henri ontrafelen. Bezweek hij in 1875 écht aan de gevolgen van tuberculose, of had zijn ambitieuze broer Joseph er meer mee te maken? Voor beide games heb je per groepje van ongeveer vijf personen een smartphone nodig.”

De nieuwigheden op kasteeldomein d’Ursel zijn een investering en samenwerking van Toerisme Vlaanderen en de Provincie Antwerpen. “Met een reeks infrastructuurwerken investeerden we eerder al in een betere toegankelijkheid van het park, nu gaan we voor meer beleving. Het kasteel zelf bouwde door de jaren heen een mooie publiekswerking uit, met unieke tentoonstellingen en evenementen. Nu breiden we uit met activiteiten buiten de kasteelmuren, en maken we ook een parkbezoek interessanter en geanimeerder.”

Toeristische trekpleisters

“Deze projecten passen binnen het toeristisch hefboomproject ‘Kastelen van de Schelde’. Dat heeft als doel om de ‘Kastelen van de Schelde’ elkaar te laten versterken als toeristische trekpleisters, door overal een beter en toegankelijk onthaal te creëren, net als meer beleving en sterke verhalen over de gebouwen, de bewoners en de natuur rondom.”

Kasteel d'Ursel stelt een nieuw infopunt, een wandelbrochure en twee escape games voor © Marc Aerts