Kasteel d’Ursel pakt uit met expo PRINT&PAINT: “Unieke collectie sitsen is na kwarteeuw terug thuis”

Mechelen Zonder ongelukken opent Margareta­tun­nel op 27 juni: “Dag voordien mag iedereen komen kennisma­ken”

Het einde van de Tangenttunnel is in zicht: op 27 juni opent de nieuwe verbindingsweg voor het verkeer tenzij veiligheidstests alsnog roet in het eten gooien. De dagen voordien kunnen de Mechelaars te voet of met de fiets kennismaken met de ondergrondse kokers, die vernoemd worden naar Margareta van Oostenrijk.

17:24