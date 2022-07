Kasteel d’Ursel ontvangt unieke 18de-eeuwse sprei van verzamelaarster: “Ik kan het geen mooiere toekomst geven dan in het kasteel”

De palempore werd tussen 1720 en 1750 beschilderd in India. Hij is meer dan twee meter breed en drie meter hoog. Het motief is een zogenaamde levensboom en het bestaat uit Indische, Perzische, Turkse en Chinese elementen. “Het is een stuk waar ik bijzonder aan gehecht ben’, zegt Jacoba de Jonge. “Ik vind de palempore erg mooi, maar het is ook een mirakel dat hij nog bestaat. Op een bepaald moment was hij vermaakt tot een rok en in de verkleedkoffer beland. Er werd regelmatig uit die kist geleend voor schooluitvoeringen en de rok kwam altijd keurig weer terug, tot de inhoud van de kist vele jaren later opgeruimd moest worden. Ik was direct geboeid door de mooie grote bloemen en heb de rok voorzichtig uit elkaar gehaald. Toen bleek pas wat een enorme lap stof erin was verwerkt.”

Mooie toekomst

“Op de feestelijke opening van de tentoonstelling was het voor mij een hoogtepunt om mijn palempore zo mooi te zien hangen. Nooit eerder heb ik mij gerealiseerd hoeveel mooier het is om zo’n doek in een interieur te zien, dan tegen een museumwand. Ik had er al eerder over nagedacht, maar toen ik het zag, wist ik het zeker: ik kan mijn palempore geen mooiere toekomst geven dan in het kasteel.”

Volledig scherm De Nederlandse privéverzamelaarster Jacoba de Jonge overhandigt plechtig een zeldzame 18de eeuwse palempore, die deel uitmaakt van de tentoonstelling PRINT&PAINT in het Kasteel d’Ursel van Hingene. © David Legreve

“Prachtige aanvulling”

“Uiteraard zijn we erg blij en vereerd met deze schenking”, zegt directeur Koen De Vlieger. “Het is een prachtige aanvulling op onze collectie van beschilderde en bedrukte katoenen stoffen. De muur in de bibliotheek, waar de palempore zo mooi hangt, was toevallig ook een van de weinige muren waar het originele behang niet bewaard bleef. Het lijkt wel alsof het doek ervoor gemaakt is: de afmetingen passen gewoon perfect. Het is fantastisch hoe doorheen de jaren steeds meer stukken hun weg vinden naar het kasteel. Soms zijn dat schilderijen of meubels die hier eeuwenlang gestaan hebben, maar dat is natuurlijk geen must. Deze palempore sluit naadloos aan bij het verhaal van dit kasteel en het is een echte aanwinst.”

Je kan de palempore en de tentoonstelling PRINT&PAINT nog komen bewonderen tot en met 9 oktober. Op zon- en feestdagen (13-18 uur) is het kasteel open voor individuele bezoekers, op alle andere dagen zijn voor groepen onder leiding van een gids.

