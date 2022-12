Kardinaal Cardijnplein wordt omgebouwd tot WinterBornemLand: “Tellen af naar magische openingsshow op het ijs”

De gemeente Bornem zorgt van 9 december tot en met 8 januari voor een portie wintersfeer op het Kardinaal Cardijnplein. ‘WinterBornemLand’ zal daar een maand lang activiteiten aanbieden voor jong en oud, op en rondom een schaatspiste en in de bijhorende almhut. Die laatste werd net opgebouwd, het ijs komt volgende week. “Op maandag start men met het aanleggen van de piste, dit zal toch twee tot drie dagen tijd in beslag nemen. Voor ons is het goed nieuws dat het eindelijk wat kouder wordt, dan helpen de weergoden ons een handje mee”, zegt De Clerck.

“Eens het ijs klaar is, kan het schaatsteam komen oefenen voor de magische openingsshow op het ijs op vrijdagavond 9 december. Daarna organiseren we een maand lang activiteiten, een laatste nieuwkomer is de ‘Fiesta Latina’ voor het goede doel. Iedereen mag op 12 december gratis komen meedansen, we gaan met de hoed rond voor De Warmste Week. We zijn ook volop de verenigingen aan het inplannen, zij bieden elk om beurt lekkers aan in onze chalets. Tot slot wordt ook de omgeving versierd: we laten heel wat kerstbomen aanrukken en zorgen met een lichtjestapijt voor een verbinding met de Boomstraat.”