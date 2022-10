Juf Mieke toont haar zangkunsten tijdens ‘Blind Auditions’ van The Voice

Willebroek Na twee succesvol­le edities van de zomerbar: Café Den Bled opent officieel de deuren

Op vrijdag 14 oktober is het eindelijk zover: dan opent Vincent Op de Beeck de deuren van café Den Bled in de Tisseltbaan, op de grens van Willebroek en Mechelen. “Na twee succesvolle zomers op het terras achteraan, is na een stevige verbouwing nu ook het genieterscafé klaar. Den Bled moet een plek worden waar jong en oud welkom is en altijd wel iets te beleven valt.”

11 oktober