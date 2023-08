Jongste deelnemer Finn (15) is klaar voor allereerste Dodentocht: “Kijk vooral uit naar de bijzondere sfeer”

Verdwenen schilderij keert na halve eeuw terug naar kasteel d’Ursel: “Na speurtocht volgt nu nog grondige renovatie”

Een schilderij dat in 1972 verdween uit kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) is een halve eeuw later terug thuis. Na heel wat speurwerk, volgt nu nog een grondige renovatie. “Wij hopen dit portret van graaf Lancelot Schetz in de zomer van 2024 weer aan de muur te kunnen hangen.”