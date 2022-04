Jongeren verkopen paaseitjes voor Oekraïne: “Personen met beperking niet vergeten”

“We wilden graag, op een bescheiden maar gemeende manier, de Oekraïeners een hart onder de riem steken. Daarom verkopen we paaseitjes voor het goede doel. Een zakje eieren kost 6 euro, de totale som die we kunnen inzamelen wordt integraal gedoneerd aan de ‘National Assembly of Persons with Disabilities of Ukraine’. Dat is een koepelorganisatie in Oekraïne die ondersteuning biedt aan organisaties die zelf instaan voor personen met een beperking. Zij kunnen het best inschatten wat de noden van deze doelgroep op dit moment zijn en hoe het ingezamelde geld best gespendeerd kan worden”, zegt voorzitter Jeroen Segers.